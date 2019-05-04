В Воронежской области поздняя гостья, уходя, прихватила планшет и телефон хозяйки

СЕГОДНЯ 15:27 2019-05-04T15:27:20+03:00

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Жительница Лискинского района пригласила к себе в частный дом подруг. Сидели выпивали, беседовали о жизни… А около пяти часов утра хозяйка заметила, как одна из гостий положила в карман ее планшет и мобильный телефон и направилась к выходу. Потерпевшая тут же позвонила в полицию.

48-летнюю подозреваемую задержали дома и изъяли у нее похищенное имущество. По факту возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

В случае признания ее вины, подозреваемой грозит наказание в виде обязательных работ до 480 часов, исправительных работ до двух лет или ограничение свободы от двух до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU