2019-05-04T11:32:07+03:00
Происшествия

В Воронежской области похитители домкратов получили уголовные сроки

Каширский районный суд вынес приговор троим грабителям
Елена ФЕДЯШЕВА
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Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области сообщила о вынесении приговора троим грабителям из Каширского района в возрасте от 21 до 22 лет.

18 ноября 2018 года в 4.30 утра подсудимые на 553 км автодороги М-4 «Дон» попытались похитить домкрат со станции технического обслуживания. Погрузили его в машину и уехали, но вскоре вернулись, чтобы похитить еще три домкрата, которые заприметили в первый раз. Однако их заметил сторож и потребовал вернуть украденное. Но злоумышленники поспешили сесть в машину и дали по газам. Охранник успел зацепиться за автомобиль и тот протащил его по земле около 40 метров. Таким образом грабителей удалось задержать, ущерб от их действий составил 60 тысяч рублей.

Суд признал вину молодых людей в совершении грабежа и назначил жителю одному из них наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы, а двум его соучастникам наказания в виде 1 года 6 месяцев и 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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