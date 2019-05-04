Воронежцам рассказали, как выбрать «правильное» мясо для шашлыка

СЕГОДНЯ 10:10 2019-05-04T10:10:03+03:00

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Вкус и польза шашлыка напрямую зависят от качества мяса. Специалисты управления Роспотребнадзора по Воронежской области рассказали, как выбрать «правильное» мясо. Прежде всего, запомните, что покупать его надо в стационарных торговых сетях, а не у неизвестных продавцов. Иначе вы рискуете своим здоровьем. Не лишним будет поинтересоваться у продавца документами на товар, подтверждающими его происхождение, качество и безопасность.

- При покупке охлажденного мяса обращайте внимание на его внешний вид и запах, - советуют специалисты. - Запах не должен быть неприятным! Если от мяса хотя бы чуть-чуть веет затхлостью, сыростью, химией, гнилью - от покупки стоит отказаться. Свежее охлажденное мясо - сухое, но при этом глянцевое, чуть поблескивающее, равномерного цвета. На ощупь оно не должно быть влажным, липким и сочиться кровью. Перед покупкой обязательно разверните охлажденное мясо, так как зачастую продавцы укладывают куски, пряча жир и жилы внутрь. Мясо лучше покупать целым куском, чтобы с него не свисали жир и жилы. Не нужно брать темное мясо - скорее всего оно старое. Бывает что под видом охлажденного мяса, потребителю предлагают мясо размороженное.

Отличить охлажденное мясо от замороженного и оттаявшего можно, надавив на него пальцем. Свежее мясо должно быть упругим. У оттаявшего - более интенсивный цвет, рыхлая консистенция, красный мясной сок. Замороженное мясо можно использовать для приготовления шашлыка, но по вкусовым качествам оно будет уступать охлажденному.

- Повторно замороженное мясо продавать нельзя. Чтобы отличить нормально замороженное мясо от повторно замороженного, нужно прикоснуться к мясу и подержать палец несколько секунд: при нагревании на мороженом мясе останется пятно темного цвета, а повторно замороженное - окраску не изменит.

Покупая в магазине готовый замаринованный полуфабрикат шашлыка, обращайте внимание не только на его внешний вид, но и внимательно изучайте информацию на этикетке. Там должна быть указана информация о сорте мяса (высший или первый). Во всех будет много сухожилий.

Найдите в составе консерванты – их указывают в конце списка. Лучше, если это будет лимонная кислота. Она не так агрессивно действует на слизистую желудка, как диацетат и цитрат натрия. Также убедитесь, что в составе нет фосфатов. Если в составе значится Е450, лучше отказаться от покупки - это влагоудерживающий агент.

- Обязательно найдите дату изготовления: производственный маринад может храниться не более недели. Лучше, когда дата проштампована на банке. Если ваш выбор шашлык, упакованный в пластиковое ведерко, проверьте крышку. Она должна быть слегка вогнутой, ни в коем случае не вздутой.

Надежнее мясо в заводской упаковке от известного производителя. Если берете мясо в заводской упаковке, то смотрите, чтобы в нем не было слишком много жидкости. Охлажденное хорошее мясо поглощает маринад, а замороженное мясо залитое уксусом, наоборот выделяет сок.

- Уксусно-лимонные маринады не дают испортиться мясу в течение 3 дней, а мясо в майонезно-кефирном соусе портится быстрее. Состав «правильного» шашлыка-полуфабриката: свинина, соль, уксус, лук свежий, специи (перец, имбирь, кориандр и т.п).

ИСТОЧНИК KP.RU