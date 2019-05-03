В Воронежской области детей не пускают в кинотеатр на американский фильм «Мстители»

СЕГОДНЯ 17:40 2019-05-03T17:40:55+03:00

"Мстители", доступные не для всех, стоят на "шапке" в соцсети кинотеатра "Родина". Фото: ВКонтакте

Лишь после взятия расписки с родителей их чадам давали пройти в зал

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В кинотеатре «Родина» в Павловске решили буквально следовать ограничениям 16+. И не допускали в кино на фильм «Мстители: Финал» даже вместе с родителями.

Об этих драконовских мерах поведала на своей странице в Фейсбуке Полина Волкова. 2 мая она вместе с сыном с боем пробилась на киносеанс. В итоге Полина попросила вызвать полицию, если они нарушают закон. На этом дискуссия прекратилась, и мать с сыном все же пустили в кино.

Отметим, после шумихи, вызванной постом Полины, в кинотеатре немного смягчили позицию: теперь детей пускают вместе с родителями. При этом папа и мама должны дать расписку, что в курсе нарушения возрастного ценза.

Между тем в воронежских кинотеатрах примеру павловских коллег следовать не спешат.

- Кинотеатр пока обязан принять организационные меры (к коим относится оповещение о возрастных ограничениях на фильм), и, собственно, все, - рассказала пресс-секретарь кинотеатра «Спартак» Елена Плеханова. - Сейчас во втором чтении уже приняты поправки к Закону, и, скорее всего, они пройдут, о том, что кинотеатры обяжут не допускать в зал детей младше 18+, если имеется соответствующее ограничение на фильм. Кассиры, билетеры при сомнениях в возрасте должны будут попросить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Но пока эти дополнения не вступили в силу, возрастные ограничения носят рекомендательный характер.

Справка «КП»

«Мстители-Финал» - фильм саги, снятой по мотивам серии комиксов. Жанр: фэнтези, боевик. Из звезд в нем засветились Роберт Дауни-младший и Скарлетт Йоханссон.

ИСТОЧНИК KP.RU