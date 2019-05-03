В Воронежской области грабитель ради тысячи рублей чуть не придушил женщину тростью

СЕГОДНЯ 15:14 2019-05-03T15:35:31+03:00

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Новохоперские полицейские передали в суд уголовные дела двух жителей села Елань-Колено 39 и 43 лет.

По данным следствия, 16 февраля около девяти часов вечера 39-летний мужчина пришел в дом 43-летней женщины на улице Карла Маркса села Елань-Колено и потребовал у нее деньги на выпивку. Женщина отказала. Тогда он перелез через забор и стал ломиться в дом. Разбил окно в коридоре, залез внутрь и рванул на себя дверь, которую удерживала женщина. В комнате в это время была еще ее пожилая мать. На глазах у пенсионерки он набросился на ее дочь, прижал к стене и стал надавливать на горло тростью для ходьбы, которую нашел у стены. Женщина отдала тысячу рублей.

17 февраля около двух часов грабитель продолжил ночь преступлений вместе с 43-летним приятелем. Они заявились в дом на улице Большевик того же села, зная, что хозяйка в отъезде. Мужчина постарше следил на улице, чтобы никто им не помешал, а младший вор залез в дом, вынес оттуда продукты и передал их подельнику. Как раз в это время к дому подъехала хозяйка. Вор помладше успел сбежать, старший попался. Продуктов преступники успели вынести на 1580 рублей. Второй вор бегал недолго, его быстро поймали. Оба мужчины уже были судимы за кражи.

Преступники ответят перед судом по части 3 статьи 30, пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ за попытку кражи, А 39-летний мужчина – еще и за по части 3 статьи 162 УК РФ «Разбой». Оба свою вину признали.

ИСТОЧНИК KP.RU