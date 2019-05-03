В центре Воронежа сфотографировали огромную дыру в плитке у элитного дома
В паблике «Типичный Воронеж» опубликовали фото огромной дыры в плитке у нового жилищного комплекса «Сердце города» (улица Куколкина, 11). Несмотря на то, что сдали ЖК не более двух лет назад, тротуар уже пришел в негодность.
Фото вызвало неоднозначные комментарии. К примеру, высказали мнение, что подвела канализация, ее и надо ремонтировать, подкрепив эту версию двумя люками возле дыры. Однако само по себе их соседство ничего не доказывает.
А любящие подшутить посетители паблика выдвинули свои версии. По одной из них, этой дырой открывается дорога в Нарнию. По другой, это эксклюзивный вход в будущее метро. Жилищный комплекс-то элитный…
Дыра достаточно глубока.Фото: Николай Коровкин.
ИСТОЧНИК KP.RU