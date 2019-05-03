2019-05-03T13:41:57+03:00
Происшествия

В Воронежской области пенсионер прогнал двух молодых грабителей

Он сначала выпивал с ними, а потом поймал гостей на попытке кражи денег и смартфона
Юрий КОЗЛОВ
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Лискинские полицейские задержали по подозрению в грабеже двух местных жителей 23 и 26 лет.

По данным следствия, вечером 2 мая 62-летний пенсионер пригласил к себе в гости двух малознакомых молодых людей. Повод для встречи был банальный – хотелось выпить на троих. Приняв на грудь, пожилой человек отлучился. А когда вернулся, поразился черной неблагодарности гостей. Они в это время обшаривали комнату в поисках ценных вещей. Нашли денег и смартфон, и уже были, так сказать, на низком старте. Пенсионер заставил их положить все назад и потребовал убираться из дома. Видимо, мужчина он авторитетный. Ослушаться его не решились.

Пенсионер заявил в полицию. Вскоре молодых людей задержали. Они были хорошо известны по прежним похождениям. Молодых жителей села Средний Икорец уже привлекали к ответственности за кражи. Теперь их будут судить по части 3 статьи 30, части 2 статьи 161 УК РФ за попытку грабежа. Максимальный срок, грозящий им, - семь лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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