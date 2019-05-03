2019-05-03T11:41:38+03:00
Происшествия

Новый способ мошенничества в Воронеже: женщина лишилась 62,5 тысяч рублей

Ей позвонил аферист и потребовал перечислить деньги якобы на оплату рекламных баннеров
Юрий КОЗЛОВ
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Многие воронежцы по-прежнему слишком доверчивы, чем и пользуются мошенники.Многие воронежцы по-прежнему слишком доверчивы, чем и пользуются мошенники.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Воронежские полицейские рассказали, что за минувшие сутки мошенники «развели» еще двух горожан.

В первом случае все происходило по старой схеме: мужчина продавал на сайте бесплатных объявлений свою машину, доверчиво сообщил мнимому покупателю свои персональные данные и лишился 25 тысяч рублей.

А вот второе мошенничество просто поражает своей наглостью. 2 мая около 14 часов аферист позвонил женщине, представился генеральным директором предприятия, где она работает, и потребовал срочно перечислить на указанный им счет 62,5 тысячи рублей. Якобы деньги нужны для оплаты рекламных баннеров. Женщина поверила. В результате деньги уплыли в неизвестном направлении.

Полицейские в который уже раз напоминают: никогда и никому не называйте реквизиты своей банковской карты, не перечисляйте деньги на предлагаемые номера телефонов и счета и тем более не передавайте их при личной встрече.

ИСТОЧНИК KP.RU

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