Под Воронежем сняли на видео, как прохожие поймали грабителя
В сеть выложили видео поимки уличного грабителя в центре села Новая Усмань. Мужчина вырвал у девушки сумочку. Инцидент случился 29 апреля, сообщили на сайте «Новая Усмань сегодня».
На видеорегистратор попал момент погони. Девушка бежит так, как будто уже и не надеется догнать мерзавца. К счастью, рядом оказались двое крепких мужчин. Они догнали грабителя у здания управления социальной защиты и скрутили его. Сумку, по всей видимости, вернули владелице. Вот только до отдела полиции грабителя не довели – видимо, он сбежал по дороге. Сейчас преступника разыскивают.
В Новой Усмани на улице задержали грабителя.Видео для сайта: www.nu-today.ru
ИСТОЧНИК KP.RU