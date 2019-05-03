2019-05-03T11:20:17+03:00
Происшествия

Под Воронежем сняли на видео, как прохожие поймали грабителя

Злодея попался в Новой Усмани, но до полиции его почему-то не довели [видео]
Яков СТРОГОВ
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Грабителя скрутили, но до полиции не довели.Грабителя скрутили, но до полиции не довели.Фото: кадр с видео
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В сеть выложили видео поимки уличного грабителя в центре села Новая Усмань. Мужчина вырвал у девушки сумочку. Инцидент случился 29 апреля, сообщили на сайте «Новая Усмань сегодня».

На видеорегистратор попал момент погони. Девушка бежит так, как будто уже и не надеется догнать мерзавца. К счастью, рядом оказались двое крепких мужчин. Они догнали грабителя у здания управления социальной защиты и скрутили его. Сумку, по всей видимости, вернули владелице. Вот только до отдела полиции грабителя не довели – видимо, он сбежал по дороге. Сейчас преступника разыскивают.

В Новой Усмани на улице задержали грабителя.Видео для сайта: www.nu-today.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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