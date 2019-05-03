2019-05-03T10:36:52+03:00
Происшествия

В Воронежской области возбудили уголовное дело по смертельной аварии со снегоболотоходом

Водителя «Лендровера», врезавшегося в него, задержали
Юрий КОЗЛОВ
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30-летнего пассажира снегоболотохода увезли в Борисоглебскую районную больницу.30-летнего пассажира снегоболотохода увезли в Борисоглебскую районную больницу.Фото: из архива «КП»
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Терновские полицейские возбудили уголовное дело по факту ДТП в селе Алешки. Напомним, 2 мая в четыре часа утра 29-летний москвич на своем «Лендровере» не учел дистанцию и врезался в ехавший впереди снегоболотоход. Авария закончилась трагически. 35-летний водитель вездехода, тоже москвич, погиб на месте ДТП. А его 30-летнего пассажира, жителя Санкт-Петербурга, отвезли в Борисоглебскую районную больницу.

Водителя «Лендровера» задержали, сейчас решают, арестовывать его до суда или нет. Назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы. Мужчине придется отвечать по части 3 статьи 264 УК РФ Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека» (до пяти лет лишения свободы).

ИСТОЧНИК KP.RU

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