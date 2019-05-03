Воронежских водителей предупредили об опасных участках дорог

СЕГОДНЯ 09:54 2019-05-03T10:43:02+03:00

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В паблике «Аварии/ДТП/Воронежа» пользователь Илья Александрович сообщил о том, что на участке Краснознаменной от Чапаева до Госпиталя ночью дорожные работы почему-то проводят без освещения. На днях там была авария.

В одном из комментариев заметили, что после ремонта к приезду сборной Марокко на чемпионат мира (она тренировалась на стадионе «Чайка») земля с асфальтом просела, и все там заново перекопали. Правда, в другом отклике уверяют, что все на этом участке с дорогой нормально. Даже ночью. В любом случае лучше перестраховаться и не гнать, особенно, когда темно.

Еще один пользователь Василий Жуковский пожаловался на состояние дороги на улице Куйбышева, 37. По его словам, при движении в центр по правой стороне провалился грунт, на этом месте было уже несколько аварий.

ИСТОЧНИК KP.RU