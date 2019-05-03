2019-05-03T10:43:02+03:00
Общество

Воронежских водителей предупредили об опасных участках дорог

Осторожнее нужно проезжать по улицам Краснознаменной и Куйбышева
Яков СТРОГОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В паблике «Аварии/ДТП/Воронежа» пользователь Илья Александрович сообщил о том, что на участке Краснознаменной от Чапаева до Госпиталя ночью дорожные работы почему-то проводят без освещения. На днях там была авария.

В одном из комментариев заметили, что после ремонта к приезду сборной Марокко на чемпионат мира (она тренировалась на стадионе «Чайка») земля с асфальтом просела, и все там заново перекопали. Правда, в другом отклике уверяют, что все на этом участке с дорогой нормально. Даже ночью. В любом случае лучше перестраховаться и не гнать, особенно, когда темно.

Еще один пользователь Василий Жуковский пожаловался на состояние дороги на улице Куйбышева, 37. По его словам, при движении в центр по правой стороне провалился грунт, на этом месте было уже несколько аварий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронежской области возбудили уголовное дело по смертельной аварии со снегоболотоходом
В Воронеже грозно предупредили любителей помусорить
В конце недели в Воронеж придет летняя погода
В Воронеже ночью пожарные успели потушить "Ладу"
Воронежская блогерша «обломно» разрезала на себе белье
В Воронежской области у рецидивиста на чердаке нашли около 800 грамм марихуаны
Более 5 тысяч воронежцев посетили первую тренировку парада Победы
Воронежский «Буран» остался без поддержки столичного клуба из КХЛ
Очередной «сотрудник банка» обманул воронежца на деньги
В Воронежской области разбился 35-летний москвич на снегоболотоходе
В загоревшемся доме в Воронежской области нашли тело пенсионера
В Воронежской области пенсионер заслушался историй о банде грабителей и потерял 125 тысяч рублей
В Воронежской области «КамАЗ» и «Лада Приора» после столкновения вылетели с дороги
Воронежцев просят помочь в поиске пенсионера, нуждающегося в медицинской помощи