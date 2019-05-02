В Воронежской области у рецидивиста на чердаке нашли около 800 грамм марихуаны

СЕГОДНЯ 19:50 2019-05-02T19:50:49+03:00

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В Подгоренском районе полицейские узнали, что ранее судимый за кражи 38-летний местный житель, хранит у себя наркотики и, возможно, даже торгует ими. Мужчина жил в частном доме на улице Ленина в селе Кулешовка.

Во время обыска на чердаке дома у мужчины стражи порядка нашли полимерный пакет с растительным наркотическим веществом в высушенном виде.

- Изъятое было направлено на исследование, по результатам которого подтвердилось, что оно является наркотическим – марихуана, массой около 800 грамм, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

В отделе полиции мужчина уверял, что хранил наркотик только для личного употребления. В любом случае ему придется ответить по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

ИСТОЧНИК KP.RU