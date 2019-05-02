Воронежский «Буран» остался без поддержки столичного клуба из КХЛ

СЕГОДНЯ 17:50 2019-05-02T19:34:59+03:00

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Клубы МХЛ и ВХЛ системы московского «Динамо» теперь будут базироваться в Твери - об этом 30 апреля объявили официально в столичном клубе. Для нас же это значит, что воронежский «Буран» больше не будет фарм-клубом сине-белых. Вероятно, это связано и с тем, что раньше молодежная команда москвичей играла в Дмитрове - теперь же она будет базироваться вместе с командой ВХЛ.

Получается, что «Буран» останется без поддержки клуба из КХЛ - в Воронеж на «переаттестацию» и «дообучение» больше не будут присылать хоккеистов. Хотя, быть может, нашем городом заинтересуется какой-либо другой клуб Континентальной лиги.

Интересно, что до этого менеджер по спортивным операциям воронежского клуба Михаил Бирюков заявлял, что «Буран» ждет перезагрузка. Так, относительно недавно наша команда подписала контракты с семью хоккеистами.

ИСТОЧНИК KP.RU