Очередной «сотрудник банка» обманул воронежца на деньги

СЕГОДНЯ 16:36 2019-05-02T16:37:29+03:00

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65-летнему жителю Воронежа позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности финансового учреждения. Мошенник сообщил, что банковская карта горожанина заблокирована, и для восстановления ее работы необходимо сообщить персональные данные карты, в том числе код безопасности. Казалось бы, стандартная схема обмана?

Однако воронежец выполнил все требования и лишился 18,5 тысяч рублей. Теперь мошенника разыскивают сотрудники полиции. Возбуждено очередное уголовное дело по статье «Мошенничество».

Сотрудники полиции призывают жителей города соблюдать бдительность при разглашении личных данных неизвестным лицам, представляющимся сотрудниками банков!

ИСТОЧНИК KP.RU