2019-05-02T16:37:29+03:00
Происшествия

Очередной «сотрудник банка» обманул воронежца на деньги

Волна мошенничества никак не останавливается
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Сотрудники полиции призывают жителей города соблюдать бдительностьСотрудники полиции призывают жителей города соблюдать бдительностьФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

65-летнему жителю Воронежа позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности финансового учреждения. Мошенник сообщил, что банковская карта горожанина заблокирована, и для восстановления ее работы необходимо сообщить персональные данные карты, в том числе код безопасности. Казалось бы, стандартная схема обмана?

Однако воронежец выполнил все требования и лишился 18,5 тысяч рублей. Теперь мошенника разыскивают сотрудники полиции. Возбуждено очередное уголовное дело по статье «Мошенничество».

Сотрудники полиции призывают жителей города соблюдать бдительность при разглашении личных данных неизвестным лицам, представляющимся сотрудниками банков!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронежской области разбился 35-летний москвич на снегоболотоходе
В загоревшемся доме в Воронежской области нашли тело пенсионера
В Воронежской области пенсионер заслушался историй о банде грабителей и потерял 125 тысяч рублей
В Воронежской области «КамАЗ» и «Лада Приора» после столкновения вылетели с дороги
Воронежцев просят помочь в поиске пенсионера, нуждающегося в медицинской помощи
На улице Моисеева воронежец, задыхаясь, рухнул на тротуар
В центре Воронежа устроили разборку два водителя отечественных автомобилей
Воронежцы сфотографировали скопление военной техники в центре города
В Воронежской области столкнулись «ВАЗ» и «Хендай»: погиб молодой человек
Первомайскую демонстрацию в Воронеже сменила абсурдная монстрация
В Воронеже задержали партию мороженной рыбы
Второй энергоблок Нововоронежской АЭС-2 выдал первые мегаватты в единую энергосистему страны
Трое жителей Воронежской области добровольно отдали мошенникам деньги
Под Воронежем воры отжали пластиковое окно и вынесли из дома 207 тысяч рублей
Поисковики нашли под Воронежем останки еще 34-х военнослужащих
Утром в Воронеже сгорела «восьмерка»
Мэр Воронежа и еще 32 тысячи горожан приняли участие в первомайском шествии
Спасатели предупредили воронежцев о сильном ветре и грозе
Под Воронежем подпольный цех выпускал водку и виски известных брендов
В Воронеже столкнулись три машины: погибла пенсионерка, пострадали трое взрослых и ребенок
В ДТП на воронежской трассе пострадали два ребенка и женщина
Воронежцам показали опыты с жидким азотом
Воронежский предприниматель попытался тайно поставить киоск на набережной
Воронежцам расскажут все о клещевом энцефалите
В трехэтажке на улице Бакунина в Воронеже из-за забитых домоходов могут отключить газ