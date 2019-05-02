2019-05-02T16:13:48+03:00
Происшествия

В Воронежской области разбился 35-летний москвич на снегоболотоходе

Вездеход протаранил другой житель столицы на внедорожнике
Виктор ЛЕВШАКОВ
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2 мая примерно в 4.00 в Терновском районе столкнулись автомобиль «Рендж Ровер Спорт» и снегоболотоход. В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области сообщили, что 29-летний москвич на своем внедорожнике ехал по грунтовой проселочной дороге. Впереди же как раз на снегоболотоходе ехал другой житель столицы 35 лет.

Трудно сказать, почему так получилось, но водитель «Рендж Ровера» в итоге не учел дистанцию и протаранил вездеход. 35-летний водитель скончался на месте аварии. Кроме того, в больницу госпитализировали пассажира снегоболотохода - 30-летнего жителя Санкт-Петербурга. Инспекторам предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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