2019-05-02T15:33:17+03:00
Происшествия

В загоревшемся доме в Воронежской области нашли тело пенсионера

Пожар, по предварительной информации, начался из-за неосторожного курения
Олег ИВАНОВ
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Огонь захватил практически весь домОгонь захватил практически весь домФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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2 мая в 2.33 жители Терновского района позвонили в дежурную часть ГУ МЧС России по Воронежской области. Они сообщили, что в селе Сергеевка на улице Центральная загорелся жилой дом. На место ЧП выехали две пожарные машины.

Огонь практически полностью захватил частный дом, размером 15 на 5 метров. Шестеро спасателей боролись с пламенем. В итоге пожар был ликвидирован в 3.00. К сожалению, не обошлось без жертв: спасатели обнаружили тело 72-летнего мужчины. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области, предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.

- Если вы стали участником или свидетелем несчастного случая, звоните по номерам «112» или «101» Телефон доверия Главного управления МЧС по Воронежской области 8(473)277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, - напоминают спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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