2019-05-02T14:36:09+03:00
Происшествия

В Воронежской области пенсионер заслушался историй о банде грабителей и потерял 125 тысяч рублей

Он сам не заметил, как пустил настоящего преступника
Олег ИВАНОВ
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Сейчас мужчина находится под стражейСейчас мужчина находится под стражейФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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83-летний житель Каширского района стал жертвой ограбления. В начале апреля вечером в дверь дома пенсионера постучал незнакомец. Он рассказал хозяину, что в районе происходит череда преступления – некие люди обкрадывают стариков.

Пожилой хозяин заслушался, а мужчина тем временем увидел под подушкой на его кровати 125 тысяч рублей. Так преступник отвлек пенсионера, сам обокрал его и спокойно ушел.

Правда, полицейские быстро определили автомобиль «ВАЗ-2112», на котором передвигался грабитель. Оказалось деньги пенсионера забрал 37-летний мужчина, ранее судимый за кражи. Было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Сейчас мужчина находится под стражей. Уже установлено, что аналогичные преступления он совершал в Воронежской, Волгоградской и Тамбовской областях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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