Воронежцев просят помочь в поиске пенсионера, нуждающегося в медицинской помощи

СЕГОДНЯ 12:48 2019-05-02T12:48:11+03:00

Присмотритесь, быть может, вы видели этого мужчину

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Воронежцев просят помочь в поисках 63-летнего Николая Бодякина. Пенсионер жил в Хохольском районе в селе Рудкино. 30 апреля мужчина ушел из дома - с тех пор с родными Николай Александрович не связывался.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» начали работать еще 1 мая, однако до сих пор местонахождение мужчины неизвестно.

Рост Николая Бодякина - 180 см. Он среднего телосложения. У мужчины седые волосы. В день исчезновения он мог быть одет в серую рубашку, темно-фиолетовые штаны и черные галоши. Ситуацию осложняет то, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU