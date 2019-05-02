Воронежцев просят помочь в поиске пенсионера, нуждающегося в медицинской помощи
Последний раз с ним связывались 30 апреля
Присмотритесь, быть может, вы видели этого мужчину
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Воронежцев просят помочь в поисках 63-летнего Николая Бодякина. Пенсионер жил в Хохольском районе в селе Рудкино. 30 апреля мужчина ушел из дома - с тех пор с родными Николай Александрович не связывался.
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» начали работать еще 1 мая, однако до сих пор местонахождение мужчины неизвестно.
Рост Николая Бодякина - 180 см. Он среднего телосложения. У мужчины седые волосы. В день исчезновения он мог быть одет в серую рубашку, темно-фиолетовые штаны и черные галоши. Ситуацию осложняет то, что мужчина нуждается в медицинской помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU