2019-05-02T11:41:40+03:00
Происшествия

На улице Моисеева воронежец, задыхаясь, рухнул на тротуар

У мужчины случился приступ
Олег ИВАНОВ
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Командир взвода вневедомственной охраны, младший лейтенант полиции Алексей ОпаринКомандир взвода вневедомственной охраны, младший лейтенант полиции Алексей ОпаринФото: предоставлено управлением Росгвардии по Воронежской области.
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На днях воронежца, у которого случился приступ, спас младший лейтенант Алексей Опарин. Прохожий внезапно упал на тротуаре на улице Моисеева. Росгвардеец увидел, что мужчина задыхается. Он немедленно вызвал на место скорую помощь и до приезда медиков оказал мужчине помощь.

Младший лейтенант уложил пострадавшего пешехода в безопасное положение, чтобы исключить получение возможных травм и освободил от одежды, стесняющей дыхание. Прибывшие фельдшеры скорой медицинской помощи госпитализировали 42-летнего воронежца. Жизни мужчины ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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