Воронежцы сфотографировали скопление военной техники в центре города

СЕГОДНЯ 10:44 2019-05-02T10:44:53+03:00

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В центре Воронежа горожане сняли колонну военной техники, движущейся по направлению к площади Ленина. Напомним, две сводные репетиции военного парада намечены на 2 и 4 мая. Ожидается, что по центральным улицам Воронежа проедет 72 единицы военной техники.

Из-за этого уже 1 с 23:00 запрещена парковка на улице Плехановской (от улицы Донбасской до улицы Кольцовской). По этому же участку нельзя будет проехать соответственно 2 мая до 11:45.

Также 2 с 3:00 до 11:45 будет ограничено движение на участке улицы Плехановской (от улицы Донбасской до проспекта Труда);

И до 13:00 будут запрещены парковка и движение по площади Ленина; проспекту Революции (от площади Ленина до улицы Степана Разина); улицам Кирова; Плехановской (от улицы Кольцовской до Университетской площади); Пушкинской (от проспекта Революции до улицы Плехановской). Соответственно маршрутные автобусы также не будут заезжать на данные участки улиц. Как будут ходить автобусы и троллейбусы, можно посмотреть на официальном сайте мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU