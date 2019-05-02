2019-05-02T10:14:13+03:00
Происшествия

В Воронежской области столкнулись «ВАЗ» и «Хендай»: погиб молодой человек

Инспекторы считают, что водитель отечественной легковушки не уступил дорогу
Олег ИВАНОВ
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Еще два участника аварии находятся в медучрежденииЕще два участника аварии находятся в медучрежденииФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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1 мая примерно в 23.30 в Борисоглебске у дома №133 по улице Пешкова столкнулись два легковых автомобиля.

По предварительным данным, 26-летний местный житель на своей машине «ВАЗ 21093» выезжал со второстепенной дороги. Молодой человек не уступил дорогу и в итоге столкнулся с движущимся по главной дороге автомобилем «Хендай Солярис», за рулем которого был 32-летний местный житель.

- В результате ДТП водитель «ВАЗ» скончался на месте ДТП, его пассажир – 24-летняя местная жительница и водитель «Хендай Солярис» доставлены в медицинское учреждение. Сотрудники полиции проводят проверку, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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