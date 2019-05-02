Первомайскую демонстрацию в Воронеже сменила абсурдная монстрация

СЕГОДНЯ 09:46 2019-05-02T09:47:53+03:00

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1 мая в Платоновском сквере Воронежа состоялась Монстрация — массовая художественная акция с демонстрацией абсурдных и аполитичных лозунгов. Несколько десятков горожан вышли с плакатами: кто-то готовился заранее, другие же переносили свои задумки на бумагу непосредственно в сквере. Было дальше несколько человек с большой красной лентой и надписью: «Больше 3-Х не улыбаться». Акция длилась примерно час.

В 1995 году в Новосибирске прошло мероприятие «Лента Стебиуса» напоминавшее прошедшую через девять лет монстрацию. Новосибирские художники прошли тогда по центральной улице сибирской столицы с абсурдистскими лозунгами.

Сами же Монстрации также были запущены в Новосибирске в 2004 году и с тех пор разошлись по всей стране. И вот они захватили и Воронеж. Хотя не все участники акции, проводимой в нашем городе, оказались готовы отказаться от политики - порой, плакаты были не столь уж абсурдными.

Но с другой стороны, как не улыбнуться при виде девушке, держащей плакат со словами: «Главное - дружить со своей кукушечной». А на холсте нарисован человек обнимающий птицу. Или как вам лозунги: «Спасибо прадеду за деда», «Напишу плакат завтра», «Нет - это не да».

Отметим, что до этого в праздничном первомайском шествии представителей трудовых коллективов, профсоюзов, политических партий, общественных организаций прошло около 32 тысяч горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU