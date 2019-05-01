В Воронеже задержали партию мороженной рыбы
Товар перевозили с нарушением температурного режима
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Во время досмотра на территории Воронежской области рефрижератора, который перевозил мороженную навагу, специалисты Россельхознадзора выявили нарушение температурного режима. Вместо положенных -18 в толще пласта рыбы было всего минус 12 – минус 14. В связи с этим всю партию 178,8 тонн рыбы задержали и отправили на ответственное хранение, отобрав предварительно пробы продукции для исследования. До его результатов рыбу в продажу не пустят.
Тем временем в отношении перевозчика возбудили административное дело по статье «Нарушение требований технических регламентов». Ему грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU