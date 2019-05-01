В Воронеже задержали партию мороженной рыбы

СЕГОДНЯ 20:02 2019-05-01T20:02:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Во время досмотра на территории Воронежской области рефрижератора, который перевозил мороженную навагу, специалисты Россельхознадзора выявили нарушение температурного режима. Вместо положенных -18 в толще пласта рыбы было всего минус 12 – минус 14. В связи с этим всю партию 178,8 тонн рыбы задержали и отправили на ответственное хранение, отобрав предварительно пробы продукции для исследования. До его результатов рыбу в продажу не пустят.

Тем временем в отношении перевозчика возбудили административное дело по статье «Нарушение требований технических регламентов». Ему грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU