2019-05-01T20:02:54+03:00
Общество

В Воронеже задержали партию мороженной рыбы

Товар перевозили с нарушением температурного режима
Елена ФЕДЯШЕВА
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Во время досмотра на территории Воронежской области рефрижератора, который перевозил мороженную навагу, специалисты Россельхознадзора выявили нарушение температурного режима. Вместо положенных -18 в толще пласта рыбы было всего минус 12 – минус 14. В связи с этим всю партию 178,8 тонн рыбы задержали и отправили на ответственное хранение, отобрав предварительно пробы продукции для исследования. До его результатов рыбу в продажу не пустят.

Тем временем в отношении перевозчика возбудили административное дело по статье «Нарушение требований технических регламентов». Ему грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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