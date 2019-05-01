2019-05-01T19:03:21+03:00
Происшествия

Трое жителей Воронежской области добровольно отдали мошенникам деньги

Злоумышленники работали дистанционно
Елена ФЕДЯШЕВА
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Мошенники рассчитывают на людскую доверчивость. И зачастую не прогадывают...Мошенники рассчитывают на людскую доверчивость. И зачастую не прогадывают...Фото: из архива «КП»
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Трое жителей Воронежской области стали жертвами мошенников за минувшие сутки. Так, житель Борисоглебска после операций с кредитной картой, выполненных под диктовку собеседника, лишился всех денег. В микрорайоне Южном Воронежа мужчина продавал через сайт объявлений машину и угодил в сети злоумышленников. А пенсионерке из Хохольского района неизвестные «доброхоты» пообещали по телефону вернуть средства, потраченные ранее на покупку лекарств. Надо было только перевести им на счет «скромный» задаток – 31 тысячу рублей.

Все эти факты мошенничества сейчас изучают сотрудники полиции, пытаясь вычислить злоумышленников. Но гораздо проще не терять денег, чем их пытаться потом вернуть. А для этого полицейские в который раз советуют гражданам проявлять бдительность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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