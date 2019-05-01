Поисковики нашли под Воронежем останки еще 34-х военнослужащих

СЕГОДНЯ 17:01 2019-05-01T17:01:41+03:00

Все они погибли зимой 1943 года в боях за наш город

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Воронежский поисковый отряд «Дон» продолжает "Вахту Памяти" по поиску останков солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. 30 апреля завершилась эксгумация трех ранее неизвестных захоронений погибших бойцов и командиров РККА в Каменке и селе Крутец. Мы сообщали, что в захоронении оказались останки трех военнослужащих, экипажа самолета, погибшего при крушении.

А 27-го апреля поисковики эксгумировали стихийное захоронение в селе Крутец Волчанского сельского поселения Каменского района Воронежской области. Работы проводились в сложных условиях на глубине более 3,5 метров, разрытие постоянно заливали грунтовые воды. Однако поисковики и в такой ситуации смогли извлечь останки 34-х военнослужащих. В захоронении также обнаружены два медальона с записками (работа по их расшифровке ведется), а также петлица старшего сержанта и лейтенанта РККА, фрагменты шинелей, тулупов, валенок, личных вещей и армейского снаряжения. Нахождение зимней формы бойцов свидетельствует о том, что они погибли зимой 1943 года в момент освобождения Каменского района от немецко-фашистких захватчиков.

Параллельно с раскопками участники «Вахты Памяти» ведут поисковую разведку и уже обнаружили два места для дальнейших поисков.

- Сейчас работы ведутся на участках нахождения концентрации лагерей советских военнопленных «Дулаг-191» у сёл Тимирязево и Михново, где уже обнаружены квадраты с предполагаемыми местами массового уничтожения советских военнопленных, - рассказали в поисковом отряде «Дон».

ИСТОЧНИК KP.RU