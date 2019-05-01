Утром в Воронеже сгорела «восьмерка»

СЕГОДНЯ 16:00 2019-05-01T16:00:56+03:00

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В восемь часов утра по неизвестной пока причине в переулке Ангелиной в Железнодорожном районе Воронежа загорелся припаркованный автомобиль ВАЗ-2108. Восемь пожарных из двух отделений и пытались спасти машину, но огонь за десять минут уничтожил его полностью. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Причину возгорания предстоит выяснить дознавателям.

Главное управление МЧС России по Воронежской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101» Телефон доверия Главного управления МЧС по Воронежской области 8(473)277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU