Мэр Воронежа и еще 32 тысячи горожан приняли участие в первомайском шествии
Праздничное первомайское шествие представителей трудовых коллективов, профсоюзов, политических партий, общественных организаций прошло под звуки духового оркестра по проспекту Революции от здания ЮВЖД до Никитинской площади. В нем приняло участие около 32 тысяч горожан. Среди них – глава города Вадим Кстенин.
По завершению шествия в Кольцовском сквере начался праздничный концерт, подготовленный творческими коллективами города.
– День весны и труда не теряет актуальности уже много лет, огромное количество горожан выходит на праздничную демонстрацию. Я с глубоким уважением отношусь ко всем людям труда, потому что именно ежедневный созидательный труд всех воронежцев, всех организаций и предприятий позволяет власти формировать доходную часть бюджета, чтобы реализовывать масштабные проекты, направленные на развитие всего города, на создание комфортных и благоприятных условий проживания в нем, – сказал Вадим Кстенин.
В течение дня во всех районах города – в парках и скверах пройдут развлекательные праздничные мероприятия для детей и взрослых.
ИСТОЧНИК KP.RU