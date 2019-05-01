Мэр Воронежа и еще 32 тысячи горожан приняли участие в первомайском шествии

СЕГОДНЯ 15:35 2019-05-01T15:35:51+03:00

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Праздничное первомайское шествие представителей трудовых коллективов, профсоюзов, политических партий, общественных организаций прошло под звуки духового оркестра по проспекту Революции от здания ЮВЖД до Никитинской площади. В нем приняло участие около 32 тысяч горожан. Среди них – глава города Вадим Кстенин.

По завершению шествия в Кольцовском сквере начался праздничный концерт, подготовленный творческими коллективами города.

– День весны и труда не теряет актуальности уже много лет, огромное количество горожан выходит на праздничную демонстрацию. Я с глубоким уважением отношусь ко всем людям труда, потому что именно ежедневный созидательный труд всех воронежцев, всех организаций и предприятий позволяет власти формировать доходную часть бюджета, чтобы реализовывать масштабные проекты, направленные на развитие всего города, на создание комфортных и благоприятных условий проживания в нем, – сказал Вадим Кстенин.

В течение дня во всех районах города – в парках и скверах пройдут развлекательные праздничные мероприятия для детей и взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU