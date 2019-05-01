Спасатели предупредили воронежцев о сильном ветре и грозе
Ждать непогоду следует до вечера 2 мая
Дождь может нарушить планы воронежцев отдохнуть на природеФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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Воронежские спасатели со ссылкой на прогноз областного гидрометцентра сообщают, что в период с 18.00 1 мвя до 18.00 2 мая на территории региона ожидается ухудшение погоды: сильный ветер (до 18 метров в секунду) и гроза с дождем. Ветер, кстати, бушует над областным центром с самого утра в среду.
Спасатели просят воронежцев без необходимости не выходить на улицу в эти часы, а, попав в грозу, постараться отойти подальше от больших деревьев, линий электропередач, плоха закрепленных рекламных и других конструкций.
ИСТОЧНИК KP.RU