Под Воронежем подпольный цех выпускал водку и виски известных брендов

СЕГОДНЯ 13:19 2019-05-01T13:19:42+03:00

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Воронежские полицейские разоблачили и пресекли работу подпольного цеха по производству спирта и спиртсодержащей продукции под марками известных брендов – водки и виски. Располагался цех в селе Каверье Семилукского района и работал с размахом. Установленное в помещении оборудование позволяло организовать полный цикл производства спирта и спиртосодержащей продукции, начиная с дробления зерна и заканчивая линией розлива готовой продукции. Площадь склада составляла 5400 квадратных метров. Здесь были места для хранения готовой продукции, удобные подъездные пути.

На месте полицейские обнаружили и изъяли оборудование для производства спирта и алкогольной продукции, стеклянные бутылки и фурнитуру для розлива не менее 80 тысяч бутылок, упаковочные коробки.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. – Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU