В Воронеже столкнулись три машины: погибла пенсионерка, пострадали трое взрослых и ребенок

СЕГОДНЯ 13:00 2019-05-01T13:00:24+03:00

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Крупная авария с участием трех автомобилей произошла 1 мая в 10.30 на пересечении улиц Новосибирская и Ростовская. По предварительным данным, «Митцубиси-Аутлендер», двигаясь по улице Ростовской со стороны улицы Костромской, совершал левый разворот, при этом столкнулся с автомобилем «Шкода», направлявшемся по улице Ростовской. Од удара легковушки отбросило на стоявший на светофоре «Форд-Фокус».

В результате аварии на месте от полученный травм скончалась 64-летняя пассажирка «Митсубиси», еще четыре человека пали в больницу, среди них водитель и еще один пассажир первого авто, а также 29-летний водитель «Шкоды» и его трехлетний пассажир.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

Ранее сообщалось, что на воронежской трассе в ДТП попала семья из Ростова, пострадали женщина и двое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU