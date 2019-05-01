В Воронеже столкнулись три машины: погибла пенсионерка, пострадали трое взрослых и ребенок
Крупная авария с участием трех автомобилей произошла 1 мая в 10.30 на пересечении улиц Новосибирская и Ростовская. По предварительным данным, «Митцубиси-Аутлендер», двигаясь по улице Ростовской со стороны улицы Костромской, совершал левый разворот, при этом столкнулся с автомобилем «Шкода», направлявшемся по улице Ростовской. Од удара легковушки отбросило на стоявший на светофоре «Форд-Фокус».
В результате аварии на месте от полученный травм скончалась 64-летняя пассажирка «Митсубиси», еще четыре человека пали в больницу, среди них водитель и еще один пассажир первого авто, а также 29-летний водитель «Шкоды» и его трехлетний пассажир.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.
Ранее сообщалось, что на воронежской трассе в ДТП попала семья из Ростова, пострадали женщина и двое детей.
ИСТОЧНИК KP.RU