2019-05-01T12:04:56+03:00
Происшествия

В ДТП на воронежской трассе пострадали два ребенка и женщина

Семья жителей Ростовской области возвращалась домой
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта ГУ МВД по Воронежской областифото с сайта ГУ МВД по Воронежской области
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В начале седьмого утра 1 мая семья ростовчан – 29-летний мужчина (он управлял машиной), 32-летняя женщина и два мальчика, 8 и 11 лет, возвращались на «Мини-Купере» домой со стороны Москвы по трассе М4 «Дон». На 623 километре дороги, на территории Бобровского района, водитель допустил наезд на разделительное ограждение.

В результате ДТП все члены семьи, кроме водителя, получили ранения и попали в больницу. Пресс-служба ГУ МВД сообщает, что дели находились в автокреслах.

Сейчас сотрудники полиции по данному факту проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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