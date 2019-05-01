Воронежцам показали опыты с жидким азотом

СЕГОДНЯ 11:08 2019-05-01T11:08:53+03:00

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Накануне майских праздников в Воронеже традиционно открывается сезон работы парков. Каждый из районов старается привлечь как можно больше горожан посетить места отдыха. Организаторы постоянно придумывают все новые, оригинальные развлечения и зрелища. Например, в парке им. А.Л.Дурова в Ленинском районе молодой химик-престидижитатор устроил интерактивное крио-шоу, продемонстрировав изумленным зрителям опыты с жидким азотом и проведя викторину по химии.

На других площадках парка прошли не менее интересные события: открылась городская акция «Спорт для всех!», прошли спортивные соревнования и детские игровые программы, развернулись книжные выставки и буккросинг, ребята посетили различные мастер-классы. Конечно, праздник сопровождала концертная программа и танцы.

В парке работала фото-зона, представленная известной воронежской художницей Евгенией Мишиной, где каждый мог сфотографироваться на память с образцами мировой славы футбола.

В Коминтерновском районе основные торжества прошли в сквере «Роща Сердца». Их открыл концерт хора ветеранов «Северяночка» из Культурно – досугового центра «Северный», гости услышали знакомые с детства песни, народные мотивы и песни военных лет. У людей пожилого возраста песни в исполнении хора вызвали слезы радости, многие пели вместе с артистами.

- Хор ветеранов «Северяночка» стал лауреатом районного этапа городского фестиваля солдатской и патриотической песни «Защитники Отечества» в этом году, - рассказали в управе Коминтерновского района. -Художественный руководитель коллектива – Юрий Белокобыльский – уже около десяти лет собирает лучшие творческие силы представителей старшего поколения, отдавая им свое внимание, опыт, помогая развивать способности и оттачивать мастерство. Исполнители молоды в душе, потому что все они – люди творческие, умеющие видеть и ценить красоту художественного слова и песенного образа, равно как и красоту жизни в целом. Каждый в хоре по-своему уникален, у многих настоящий поэтический дар – пишут стихи, подбирают к ним мелодии.

ИСТОЧНИК KP.RU