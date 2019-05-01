Воронежский предприниматель попытался тайно поставить киоск на набережной

СЕГОДНЯ 10:40 2019-05-01T10:40:56+03:00

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Незадачливый воронежский предприниматель задумал по-тихому без получения на то официального разрешения у чиновников поставить торговый киоск на набережной водохранилища в районе улицы Чернышевского. Но, как только он привез и начал монтировать нестационарный объект, бдительные граждане позвонили в управу Центрального района.

Чиновники подтвердили, что киоск незаконно занимает территорию, и потребовали убрать его. Кстати, это уже не первый случай, когда предприниматели норовят обойти закон:

- С начала года в Центральном районе выявлено восемь незаконных нестационарных торговых объектов и три единицы холодильного оборудования, - рассказали в управе. – Все они подлежат сносу по утвержденному графику.

А их владельцам грозит штраф за нарушение правил размещения временных объектов в размере четырех-пяти (на граждан), 10 – 20 (для должностных лиц) и 20 – 40 тысяч (на юридических лиц).

ИСТОЧНИК KP.RU