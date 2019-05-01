Воронежцам расскажут все о клещевом энцефалите

СЕГОДНЯ 09:43 2019-05-01T09:43:32+03:00

От укусов клещей пострадал уже 291 житель Воронежской области Фото: из архива «КП»

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С 1 по 15 мая в Воронежской области будет работать «Горячая линия» управления Роспотребнадзора по Воронежской области по вопросам профилактики клещевого энцефалита. Эта проблема сейчас актуальна как никогда: по данным ведомства, на 29 апреля уже 291 житель области пострадал от укуса клеща, который является переносчиком многих болезней, в том числе и энцефалита.

Специалисты дадут ответы и разъяснения по всем вопросам, касающимся передачи, признаков и профилактики опасного заболевания.

В Воронежской области будет работать телефон: 8-800-700-92-84, в рабочие дни с 10-00 до 17-00 (перерыв с 12-00 до 12-45).

Жители районов могут получить консультации по номерам:

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах: 8(47346) 2-08-29, 8(47346) 2-77-17, 8(47361) 2-26-65;

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах: 8(47354) 6-38-22;

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Калачеевском, Воробьевском, Петропавловском районах: 8(47363) 2-21-73;

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах: 8(47391) 4-56-46;

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах: 8(47341) 5-41-51;

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Павловском, Богучарском, Верхнемамонском районах: 8(47362) 2-48-93;

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах: 8(47396) 2-72-12 и 8(47396) 2-76-16;

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах: 8 (47372) 2-17-68.

ИСТОЧНИК KP.RU