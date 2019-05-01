В трехэтажке на улице Бакунина в Воронеже из-за забитых домоходов могут отключить газ

СЕГОДНЯ 08:56 2019-05-01T08:56:00+03:00

ГЖИ выдала УК Ленинского района предписание устранить это и другие нарушения

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Жители трехэтажки по улице Бакунина в Воронеже направили в ГЖИ обращение с жалобой на бездействие УК Ленинского района: в доме давно и основательно разрушились оголовки дымовых и вентиляционных труб. А сами трубы забиты строительным мусором, что грозит нарушением тяги и отравлением жителей угарным газом, поскольку квартиры оборудованы водонагревательными колонками.

В связи с этим, жилинспекция направила в адрес ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» письмо о рассмотрении возможности приостановления газоснабжения помещений в многоквартирном доме № 6 по ул. Бакунина.

В добавок к этим нарушениям инспектор обнаружил разрушение кирпичной кладки фасадной стены, а также нарушения в кровельном покрытии, что являлось причиной залития квартир дождевой и талой водой.

- В отношении директора АО «УК Ленинского района» составили протокол об административном правонарушении, - рассказали в ХЖИ Воронежской области. – УК выдали предписание устранить выявленные нарушения.

Выданное предписание остается на контроле государственной жилищной инспекции Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU