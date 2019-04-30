Парк скульптур или элитное жилье: воронежцев просят выбрать, что должно появиться на набережной

СЕГОДНЯ 20:25 2019-04-30T20:33:04+03:00

Власти открыли опрос, в котором может поучаствовать каждый желающий старше 15 лет

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Что делать с Петровской набережной? На этот вопрос предстоит ответить воронежцам. Региональный департамент архитектуры и градостроительства, а также столичная компания "Гипрогор", которая выиграла конкурс на исследование набережной, предложили соответствующий опрос. Он доступен по ссылке. Поучаствовать может каждый воронежец, кому уже исполнилось 15 лет.

У горожан спросят, как они проводят свободное время. Им предложат выбрать любимый парк и объяснить, почему склонились именно к этому месту. Далее выдвигаются идеи модернизации набережной: должна ли она стать самым парадным местом города для торжественных мероприятий, должна ли стать местом с уникальными по архитектуре зданиями или же просто элитным районом? В одном из пунктов создатели опроса даже предлагают "пробить" новую улицу, чтобы открыть дополнительный путь к набережной, а также организовать здесь фуникулер или канатную дорогу, трассу специального электротранспорта.

Проект освоения Петровской набережной должен быть разработан до конца июня, и мнение горожан в нем обещают учесть.

Отметим, что механизм опроса не выглядит защищенным от накруток. Нет какой-либо авторизации. Можно голосовать сколько угодно раз из какого угодно города. Не повторится ли история с голосованием за вторые названия воронежских улиц?

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ИСТОЧНИК KP.RU