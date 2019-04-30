2019-04-30T19:13:03+03:00
Происшествия

В Воронежской области из реки достали тело, завернутое в ковер

Возможно, убийца пошел на преступление, чтоб завладеть автомобилем жертвы
Станислав ШЕВЧЕНКО
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С момента пропажи человека прошло полгода.С момента пропажи человека прошло полгода.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В Россоши из реки выловили тело мужчины, завернутое в ковер. Это не эпизод криминального сериала - это наша действительность. Информацию предоставили в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.

В январе этого года в полицию обратилась жительница Москвы. Она сообщила об исчезновении ее 41-летнего брата, жителя города Россошь Воронежской области. Последний раз его видели в конце октября, когда он уехал из дома на своем БМВ.

- Следователями и полицейскими отрабатывались несколько версий произошедшего, - говорят в региональном СУ СК. - Были допрошены лица из числа окружения без вести пропавшего, проведены обыски более чем у двадцати граждан, запрошены данные о телефонных соединениях интересующих следствие лиц. В результате преступление, совершенное в условиях неочевидности, раскрыто.

Подозреваемым признали 35-летнего местного жителя. Его задержали при силовой поддержке Росгвардии. Мужчина признался, что убил знакомого, и указал примерное место, где оставил труп. (Позже он отказался от дачи показаний.) Через три дня в реке Черная Калитва выловили тело, завернутое в ковер. Погибшего опознали родственники.

В октябре прошлого года мужчины о чем-то спорили, сидя в автомобиле. В итоге обвиняемый выхватил нож и несколько раз ударил оппонента по голове. После этого он спрятал орудие убийства и сбросил тело, завернутое в ковер, в реку. Машину убитого просто продал. Сейчас ее изъяли и признали вещественным доказательством.

Расследование дела еще не закончено. Следователи обещают дать окончательную юридическую оценку действиям обвиняемого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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