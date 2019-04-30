2019-04-30T17:55:46+03:00
Происшествия

В Воронежской области вор отдал таксисту все, что украл

А раскрыть преступление помог Оскар
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Сергей Чупов и Оскар. Фото ГУ МВД по Воронежской области.Сергей Чупов и Оскар. Фото ГУ МВД по Воронежской области.
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В этой, в общем-то, стандартной криминальной истории немало неожиданных поворотов. 56-летний мужчина, за плечами которого уже были кражи, поехал на такси к дому своей знакомой. Он попросил водителя подождать, взломал дверь, взял дрель и шуруповерт, а потом удалился.

И тут, внимание: шуруповерт он отдал таксисту в качестве оплаты. Дрель продал ему же за тысячу рублей. Объяснил появление этих инструментов тем, что их отдал задолжавший родственник. Таксиста ничего не смутило.

Преступление помог раскрыть кинолог полиции Сергей Чупов и его подопечная - овчарка по кличке Оскар. Сначала собака привела полицейских к месту, где стояла машина такси. Жители ближайших домов дали приметы автомобиля. Водитель, в свою очередь, сообщил приметы злоумышленника. В итоге его задержали. Как говорят в ГУ МВД по Воронежской области, за кражу мужчине грозит до шести лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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