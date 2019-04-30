В учебно-информационном центре Нововоронежской АЭС открылась новая экспозиция поискового отряда «Пересвет»
Первыми посетителями новой экспозиции «Боевая слава» стали участники велопробега – сотрудники атомных станций Концерна «Росэнергоатом»
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Велопробег по маршруту Нововоронеж-Десногорск, посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, стартует 1 мая.
На торжественном открытии музея присутствовали почётные гости: и.о. заместителя директора по управлению персоналом Нововоронежской АЭС Олег Уразов, председатель профкома Юрий Бабенко, председатель совета ветеранов Валентина Кудрявцева, председатель Общественной палаты Нововоронежа Инна Кудряшова.
ИСТОЧНИК KP.RU