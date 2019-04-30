2019-04-30T16:27:42+03:00
Общество

Воронежцы услышат хиты мировой хоровой классики

3 мая 2019 года в 19:00 в концертном зале «Event-Hall» состоится концерт хора «Gracias» для жителей Воронежа. Концерт будет проходить в открытом формате для всех желающих
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Хор «Gracias» - один из ведущих профессиональных хоровых коллективов мира, лауреат нацональных и международных конкурсов. В 2015 г. хор получил гран-при на престижном международном конкурсе в Германии.

3 мая 2019 года в 19:00 в концертном зале «Event-Hall» состоится концерт хора «Gracias» для жителей Воронежа. Концерт будет проходить в открытом формате для всех желающих.

На концерте будут исполнены классические произведения хоровой музыки, русских и зарубежных композиторов. Дирижер и руководитель хора – заслуженный деятель культуры РФ, профессор Санкт-Петербургской Консерватории им. Римского-Корсакова – Борис Георгиевич Абальян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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