Воронежцы услышат хиты мировой хоровой классики
Хор «Gracias» - один из ведущих профессиональных хоровых коллективов мира, лауреат нацональных и международных конкурсов. В 2015 г. хор получил гран-при на престижном международном конкурсе в Германии.
3 мая 2019 года в 19:00 в концертном зале «Event-Hall» состоится концерт хора «Gracias» для жителей Воронежа. Концерт будет проходить в открытом формате для всех желающих.
На концерте будут исполнены классические произведения хоровой музыки, русских и зарубежных композиторов. Дирижер и руководитель хора – заслуженный деятель культуры РФ, профессор Санкт-Петербургской Консерватории им. Римского-Корсакова – Борис Георгиевич Абальян.
ИСТОЧНИК KP.RU