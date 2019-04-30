В шприце, на который напоролся воронежец, нашли следы наркотика

СЕГОДНЯ 16:02 2019-04-30T16:06:56+03:00

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В ГУ МВД по Воронежской области получили результаты экспертизы шприца, на который напоролся мужчина в туалете кинотеатра. Оказалось, что на игле остались следы наркотического вещества. По факту незаконного оборота наркотиков возбудили уголовное дело.

Ранее сам пострадавший прошел анализы на ВИЧ и гепатит. Первые пробы были отрицательные. Предстоит сделать и повторный анализ.

История началась с того, что в конце марта в туалете кинотеатра мужчина уколол руку шприцем со следами крови. Использованное медицинское изделие кто-то спрятал в держатель туалетной бумаги. Воронежец не заметил его и серьезно поранился.

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ИСТОЧНИК KP.RU