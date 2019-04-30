Осужденный воронежец пытался сбежать из-под домашнего ареста на новогодние праздники

СЕГОДНЯ 15:40 2019-04-30T15:40:40+03:00

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В сентябре 2017 года обвиняемому 32-летнему воронежцу, можно сказать, повезло - суд отправил его из-под стражи на домашний арест. Правда, провести в четырех стенах мужчине предстояло пол года. Покидать место жительства в Коминтерновском районе ему было запрещено.

Воронежец терпел около трех месяцев. Но 26 декабря 2017 года, когда с инспекцией пришел сотрудник ФСИН, мужчина сдался и предложил сотруднику деньги. Горожанин попросил, чтобы его «отпустили» на новогодние праздники.

Несмотря на отказ, мужчина выводов для себя не сделал и спустя два дня во время очередной проверки пытался вложить около 12 тысяч рублей во внешний карман одежды сотрудника УФСИН. Однако, тот от взятки отказался и сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.

- На предварительном следствии мужчина, ранее судимый в 2015 году Советским районным судом за присвоение (ч. 3 ст. 160 УК РФ), вину не признавал. Вместе с тем, следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, - рассказал руководитель следственного отдела по Коминтерновскому району регионального СУ СКР Сергей Барбашов.

Суд в итоге приговорил взяточника к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 10-кратной суммы взятки - то есть ему придется заплатить около 120 тысяч рублей. А учитывая, что мужчина еще не отбыл и старое наказание, то теперь ему предстоит провести в колонии три с половиной года.

ИСТОЧНИК KP.RU