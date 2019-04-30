Стало известно, как будут работать на майские праздники воронежские платные парковки

СЕГОДНЯ 15:16 2019-04-30T15:17:32+03:00

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Организаторы платных парковок сообщили, что в праздничные дни в центре Воронежа можно будет стоять бесплатно. Как рассказали на горячей линии проекта (тел. 257-67-00), с 1 по 5 мая, а также с 9 по 12 мая платить не придется. А вот 6, 7 и 8 мая парковки будут работать в обычном режиме.

Отметим, что это далеко не единственное изменение в транспортной системе города. Например, из-за репетиций парада Победы перекроют несколько улиц.

Добавим, что на праздничную демонстрацию в честь Дня весны и труда выйдут 35 тысяч воронежцев - в шествии примут участие трудовые коллективы, профсоюзный актив, члены политических партий и общественных движений, представители органов власти.

ИСТОЧНИК KP.RU