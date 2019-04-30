2019-04-30T15:09:54+03:00
Общество

Спасатели предупредили о заморозках в Воронежской области

Температура может резко опуститься уже этой ночью
Олег ИВАНОВ
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В Воронежской области ночью и утром 1 мая местами ожидаются заморозки. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону со ссылкой на местный гидрометеоцентр. Температура может опуститься до 3 градусов. В связи с этим спасатели рекомендуют воронежцам планировать свои выходные с учетом данного похолодания.

Мы уже сообщали, что похолодание принес холодный фронт, ночами температура будет опускаться до 1 градуса тепла. Такая температура сохранится на первомайских каникулах - до пятницы, потом ожидается потепление до плюс 19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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