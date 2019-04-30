В Воронеже выкопали авиабомбу весом в 100 килограмм

СЕГОДНЯ 14:29 2019-04-30T14:33:44+03:00

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100 килограмм весила металлическая махина, обнаруженная в районе аэродрома "Балтимор" во время земляных работ 29 апреля. На место сразу же вызвали специалистов областной аварийно-спасательной службы.

Авиабомбу изъяли и в тот же день обезвредили на полигоне "Погоново". Там же взорвали и советскую ручную гранату РГД-33, которую днем обнаружили недалеко от спорткомплекса "Олимпик". Оба боеприпаса пролежали в земле более 70 лет.

Спасатели напоминают: если вы нашли подозрительный предмет, не вздумайте переносить его на другое место или кидать в воду. Просто отметьте место находки, уведите людей в сторону и позвоните в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU