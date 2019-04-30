2019-04-30T14:26:30+03:00
Спорт

Воронежские акробатки примут участие в первенстве Европы

Иванова Анастасия и Мистюкова Мария вошли в состав сборной России
Олег ИВАНОВ
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26 апреля в Краснодаре завершилось первенство России по спортивной акробатике среди спортсменов от 13 до 19 лет. Участники из 28 регионов России соревновались за отбор на первенство Европы 2019 года, которое пройдет в октябре в Израиле.

Соревнования проводились в пяти видах спортивной акробатики (женские пары, мужские пары, смешанные пары, тройки, четверки). Воронежскую сборную команду на прошедших соревнованиях представляли обучающиеся муниципальной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №2 и областной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №1.

Женская пара Иванова Анастасия, Мистюкова Мария завоевала серебро в многоборье и два серебра в отдельных упражнениях. Они попали в состав сборной команды России и отправятся на первенстве Европы.

Кроме того, серебро у тройки Анастисии Готовцевой, Юлии Сафоновой, Екатерины Корневой. Бронза у тройки возрастной группы 13-19 лет Полины Галановой, Алины Стихаревой, Алины Петровой и тройки по КМС Юлии Шавриной, Екатерины Кузнецовой, Екатерины Фетисовой.

В мужских парах воронежские спортсмены завоевали два золота - Александр Пчельников, Владисла Вашенко в возрастной группе 13-19 лет, Димитриев Максим, Кропотин Роман по программе КМС, а Афанасьев Артем и Лавлинский Кирил завоевали серебро по программе МС в возрасте 13-19 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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