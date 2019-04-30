В Воронежской области в майские праздники изменится расписание 30 электричек

СЕГОДНЯ 13:55 2019-04-30T13:55:58+03:00

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30 апреля и 8 мая назначается поезд №6002/6008 Воронеж 1 – Лиски – Россошь. 3 и 10 мая он, напротив, ездить не будет. Расписание его останется тем же: со станции Воронеж-1 он отправляется в 17.54, до Лисок он добирается в 20.03, до Россоши – в 21.47.

Также 30 апреля и 8 мая назначаются поезда № 6413 Лиски – Воронеж 1, обычно ездящий по пятницам и воскресеньям; № 6317 Воронеж (Курский) – Курбатово, в будни курсирующий по пятницам. 3 и 10 мая их отменят.

Тот же поезд № 6413 Лиски – Воронеж 1 (о.п. Плехановская), ездящий ежедевно, напротив, поедет 3 и 10 мая, а 30 апреля и 8 мая его отменят. Воскресные электрички № 6409 Лиски – Воронеж-1 и № 6410 Воронеж-1 – Лиски на праздники пустят 1 и 9 мая. Поезд № 6406 Воронеж-1 – Колодезная, обычно ездящий по выходным, будет отправляться в путь 1, 9 и 10 мая.

Пять электричек, обычно ездящих по выходным (№ 6341 Россошь – Лиски, № 6342 Лиски – Россошь, № 6312 Россошь – Гартмашевка, № 6313 Гартмашевка – Россошь и № 6684 Лиски – Сагуны), назначат на 1 и 9 мая, а 4 и 11 мая отменят. И, напротив, четыре будних поезда (№ 6384 Лиски – Россошь, № 6385 Россошь – Лиски, № 6314 Россошь – Митрофановка и № 6315 Митрофановка – Россошь) поедут 4 и 11 мая. 1 и 9 мая их отменят.

Еще шесть электричек, курсирующих по выходным (№ 6601 Воронеж-Курский вокзал – Нижнедевицк; № 6602 Курбатово – Воронеж-Курский; № 6307 Воронеж-Курский – Курбатово; № 6310 Курбатово – Воронеж-Курский; № 6603 Воронеж-Курский – Нижнедевицк; № 6604 Касторная-Курская – Воронеж-Курский), поедут 1, 2, 3, 9 и 10 мая. В эти же дни отменят три будних поезда (№ 6303 Воронеж 1 – Нижнедевицк, № 6304 Касторная-Курская – Воронеж-1 и № 6306 Нижнедевицк – Воронеж-Курский).

1, 2, 3, 9, 10 мая отменят две электрички, обычно ездящие по будням: № 6338 Графская – Воронеж-1 и № 6344 Усмань – Воронеж -1, а 1, 2, 9, 10 мая – еще и поезд № 6357 Воронеж 1 – Усмань.

Зато поезд, ездящий по выходным, № 6644 Усмань – Воронеж 1, в майские праздники будет отправляться в путь чаще - 1, 2, 9 и 10 мая. Отменят его только 5 и 11 мая.

В День Победы с вокзала Воронеж-1 до станции Графская можно будет добраться на поезде № 6363.

В ППК «Черноземье» напоминают: для студентов и школьников (при предъявлении справки с места учебы и студенческого билета), ветеранов труда (нужно иметь при себе удостоверение и документ, подтверждающий назначение пенсии) и тружеников тыла (удостоверение о праве на меры социальной поддержки) действует 50-процентная скидка. А федеральные льготники могут ездить бесплатно. Для этого с собой им нужно взять паспорт и документ, подтверждающий право на льготу.

ИСТОЧНИК KP.RU