Воронежец не смог угнать автомобиль и спалил его дотла

СЕГОДНЯ 13:26 2019-04-30T13:26:58+03:00

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29 апреля примерно в 1.30 во дворе многоквартирного дома на улице 45 Стрелковой Дивизии загорелся автомобиль «ВАЗ-2105». Но помимо спасателей 45-летнему хозяину автомобиля пришлось вызывать и полицию - легковушку кто-то поджег.

Полицейские быстро вышли на ранее судимого за кражи 24-летнего воронежца. Парень накануне выпивал с приятелем. Мужчины вышли на улицу и решили покататься на одном из припаркованных во дворе автомобилей.

Проникнув в салон, угонщик попытался завести машину, однако, его попытки не увенчались успехом. Тогда, он снял с автомобиля аккумулятор, чтобы потом продать его. Вот только в этот момент молодой человек понял, что в салоне автомобиля остались следы его пальцев. Вот он и облил машину техническим маслом, а затем поджег.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». А это до 2 лет тюрьмы. Сейчас молодой человек находится в изоляторе.

ИСТОЧНИК KP.RU