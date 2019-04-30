Квартет «И» покажет воронежцам «Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках»

СЕГОДНЯ 13:18 2019-04-30T13:21:28+03:00

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Одна из самых талантливых компаний в российском кино и театре - «Квартет «И» - приедет в Воронеж на гастроли. Артисты и авторы «в одном флаконе» Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин, Ростислав Хаит привезут поклонникам постановку «Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках».

- История этого спектакля начиналась одновременно с пьесой «Быстрее, чем кролики»… а если совсем точно, то даже немного раньше. Когда мы еще только приступали к «Кроликам…», только пытались нащупать хоть какую-то отправную точку, от которой можно было бы начать сочинение новой пьесы, - мы разговаривали. Разговаривали о вещах, которые обычно волнуют мужчин среднего возраста (а было нам тогда по 35-38 лет), - говорят артисты. - А что волнует мужчин в этом возрасте? В первую очередь, конечно, женщины. Потом – работа, деньги, успех, популярность (это – если работаешь в шоу-бизнесе, а мы, ведь, именно в нем и работаем); зависть к более удачливым коллегам, ровесникам, друзьям… да, вообще, — к более удачливым; ну, и, разумеется, мысли о своей профессии (особенно, если попал в нее не случайно). Всё это мы, на всякий случай, записывали. Мы говорили, записывали, говорили… и вдруг набрели на идею, которую Саша Демидов сформулировал словами «а вдруг это мы все умерли, а всё еще думаем, что живы?» (ну, или как-то похоже сформулировал). Эта идея и легла в основу пьесы «Быстрее, чем кролики», к непосредственному сочинению которой мы с этого момента приступили, а страниц тридцать материала остались лежать до лучших времен. Но бросать наговоренное было жалко. Драматургии, из этого, конечно, никакой не складывалось (да так и не сложилось), но сами мысли были нам дороги – уж больно искренни были и от души. И мы, в конце концов, продолжили – и говорить, и записывать. Этот процесс – вместе с последующей шлифовкой литературного материала – доставил нам настоящее наслаждение. Из этого получился спектакль.

Постановку покажут 9 ноября в Event-Hall, начало в 20.00.

ИСТОЧНИК KP.RU