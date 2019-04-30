Спектакль "100% Воронеж" превратили в выставку

СЕГОДНЯ 13:07 2019-04-30T13:07:55+03:00

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30 апреля на 3-м этаже новой очереди Центра Галереи Чижова откроется выставка Мы «100% Воронеж». Это своеобразная фотолетопись спектакля восьмого Платоновского фестиваля «100% Воронеж», неоднозначно воспринятого руководством Воронежской области. Напомним, необычный проект, в котором о своем городе рассказали 100 обычных воронежцев, был номинирован на театральную премию «Золотая Маска»-2019 в категории «Эксперимент».

Как родилась идея выставки. Среди участников постановки было и несколько фотографов. Александр Минаков и Александр Масленников собрали коллекцию моментов с репетиций, показов и гастролей.

- Мы все разные, но оказалось, что у нас одни и те же ценности. Мы смогли сказать то, что думаем, смогли молчать тогда, когда это оказалось нужно. Мы - это жители Воронежа, интересные, прекрасные, замечательные люди. Фотовыставка «Мы 100% Воронеж» - пример интеграции обычных горожан в фестиваль, который в этом году пройдет уже в девятый раз.

Выставку можно посмотреть бесплатно до 16 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU